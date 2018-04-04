04 Nisan 2018, Çarşamba
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Atletizmde Balıkesir birincisi oldu
Giriş Tarihi: 04.04.2018
Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde, Mustafa Keskin Ortaokulu 6/A sınıfı öğrencisi Ege Tursun, atletizmde il birincisi oldu. Okullar Arası Atletizm İl Birincilliği yarışmalarında 1000 metrede ipi göğüsleyen Tursun, ilçenin gururu haline geldi.
Burhaniye Sekiz Eylül Stadında Güngör Erenoğlu ve Deniz Erenoğlu'nun öncülüğünde çalışmalarını sürdüren Ege Tursun'un başarısı annesi Sema Tursun ve babası Mustafa Tursun ile arkadaşlarını sevindirdi. Anne Sema Tursun ve baba Mustafa Tursun, "Oğlumuz 8 aydır atletizm yapıyor. Çocuğumuzla gurur duyuyoruz. Emeği geçenlere de teşekkür ediyoruz'' dedi. Ege Tursun'un iyi bir atlet olacağını anlatan Öğretmen Güngör Erenoğlu, başarılı sporcunun Mayıs ayında İzmir'de yapılacak grup yarışmalarında Balıkesir'i temsil edeceğini söyledi.
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