Milas’ı şampiyonada temsil edecek

Isparta’da düzenlenen Okul Sporları Gençler Judo Grup müsabakalarında dereceye giren Milaslı Ece Zurnacı, Muğla’yı ve Milas’ı Türkiye Judo Şampiyonası’nda temsil etmek için hazırlanmaya başladı.

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Isparta'da düzenlenen Okul Sporları Gençler Judo Grup müsabakalarında, Milas Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü Judo Takımı sporcularından Milas Cumhuriyet Anadolu Lisesi öğrencisi Ece Zurnacı, çıktığı müsabakada grup 2.'si oldu.Genç judo sporcusu, 28-29 Nisan 2018 tarihleri arasında Afyon'da yapılacak olan Türkiye Şampiyonasında, Muğla'yı ve Milas'ı temsil edecek.