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    27 Mart 2018, Salı

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    Venus Williams Miami Açık'ta çeyrek finalde

    Venus Williams Miami Açıkta çeyrek finalde
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    Güncelleme Tarihi: 27.03.2018 Giriş Tarihi: 27.03.2018

    'li çi , sezonun prestijli turnuvalarından Açık'ta çeyrek finale yükseldi.

    'nin kentinde düzenlenen sert kort turnuvasındaki tek kadınlar 4. tur mücadelesinde, son şampiyon Büyük Britanyalı Johanna Konta ile karşı karşıya geldi.

    2 saat 20 dakika süren mücadelede ilk seti 7-5 kazanan Konta'ya ikinci seti 6-1 alarak yanıt veren 37 yaşındaki Venus Williams, son seti de 6-2 hanesine yazdırdı. Korttan 2-1 galip ayrılan ABD'li çi, çeyrek finale yükselen isim oldu.

    Dünya klasmanında sekizinci sırada yer alan Williams, turnuvada üç kez şampiyonluğa ulaşmıştı.

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