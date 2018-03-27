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Bosna Hersek-Senegal | CANLI YAYIN
Güncelleme Tarihi: 27.03.2018 Giriş Tarihi: 27.03.2018
Bosna Hersek hazırlık karşılaşmasında Senegal ile karşılaşıyor.
Bir yanda Juventuslu Pjanic, Romalı Dzeko, Başakşehirli Visca, Konyasporlu Milosevic'in forma giydiği Bosna Hersek, diğer tarafta Liverpollu Mane, Evertonlı Niasse, Sivassporlu Saivet ve Alanyasporlu Gassama'nın oynadığı Senegal.
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