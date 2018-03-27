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    27 Mart 2018, Salı

    DİĞER

    Bosna Hersek-Senegal | CANLI YAYIN

    Bosna Hersek-Senegal | CANLI YAYIN
    DİĞER
    Güncelleme Tarihi: 27.03.2018 Giriş Tarihi: 27.03.2018

    Bosna Hersek hazırlık karşılaşmasında Senegal ile karşılaşıyor.

    Bir yanda Juventuslu Pjanic, Romalı Dzeko, Başakşehirli Visca, Konyasporlu Milosevic'in forma giydiği Bosna Hersek, diğer tarafta Liverpollu Mane, Evertonlı Niasse, Sivassporlu Saivet ve Alanyasporlu Gassama'nın oynadığı Senegal.

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