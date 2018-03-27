Bosna Hersek-Senegal | CANLI YAYIN

Bosna Hersek hazırlık karşılaşmasında Senegal ile karşılaşıyor.

Bir yanda Juventuslu Pjanic, Romalı Dzeko, Başakşehirli Visca, Konyasporlu Milosevic'in forma giydiği Bosna Hersek, diğer tarafta Liverpollu Mane, Evertonlı Niasse, Sivassporlu Saivet ve Alanyasporlu Gassama'nın oynadığı Senegal.

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