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    28 Mart 2018, Çarşamba

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    Bosna Hersek ile Senegal berabere kaldı

    Bosna Hersek ile Senegal berabere kaldı
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    Güncelleme Tarihi: 27.03.2018 Giriş Tarihi: 27.03.2018

    'dan naklen yayınlanan mücadelede Bosna ile karşılaştı.

    'dan naklen yayınlanan mücadelede ile karşılaştı. Mücadele 0-0 eşitlikle sona erdi.

    Fransa'nın Le Havre kentinde bulunan Stade Océane'da oynanan müsabakada iki ekip de yakaladığı fırsatları değerlendiremedi ve mücadele 0-0'lık eşitlikle sonuçlandı.

    Karşılaşmada Spor Toto Süper Lig'de top koşturan Medipol Başakşehirli Edin Visca ve Riad Bajic, Demir Grup Sivassporlu Henri Saivet ve Bursasporlu Moussa Sow da forma giydi. Öte yandan eski Galatasaraylı Badou Ndiaye ve yine eskiden Türkiye'de forma giymiş Haris Medunjanin ve Alfred Ndiaye gibi isimler de milli takımlarının formalarını terletti.

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