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    26 Mart 2018, Pazartesi

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    Çiftlik Bank futbolcuları da dolandırmış!

    Çiftlik Bank futbolcuları da dolandırmış!
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    Güncelleme Tarihi: 26.03.2018 Giriş Tarihi: 26.03.2018

    Yüksek kar vaadiyle binlerce insanı milyonlarca dolandıran 'ın ağına Süper Lig ve TFF 1. Lig kulüplerinin de takıldığı iddia edildi.

    Yüksek kar vaadiyle binlerce insanı milyonlarca dolandıran 'ın ağına Süper Lig de takıldı. Çiftlik Bank ağına Süper Lig ve 1. Lig futbolcularının da dahil olduğu iddia edildi.

    600 FUTBOLCUDAN 100 MİLYON VURGUN!

    Çiftlik Bank sistemi aracılığıyla 31 Temmuz 2016 tarihinden bu yana 132 bin 222 katılımcıdan, 1 milyar 139 milyon 972 bin 622 lira toplandığı tespit edilmişti. Buna göre; Süper Lig ve 1. Lig'de de 600'e yakın futbolcu Çiftlik Bank'a para yatırdığı iddia edildi.

    Çiftlik Bank'a futbolcular tarafından yapılan yatırımın 100 milyon lira civarı olduğu da iddia ediliyor. (Milliyet)

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