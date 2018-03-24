Cumhurbaşkanı Erdoğandan milli atlete tebrik

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan milli atlete tebrik
Güncelleme Tarihi: 24.03.2018 Giriş Tarihi: 24.03.2018
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İşitme Engelliler Avrupa Salon Atletizm Şampiyonasında altın madalya kazanan Yasin Süzen’e tebrik telgrafı gönderdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İşitme Engelliler Avrupa Salon Atletizm Şampiyonasında altın madalya kazanan Yasin Süzen'e tebrik telgrafı gönderdi.
Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, İşitme Engelliler Avrupa Salon Atletizm Şampiyonasında altın madalya kazanan Yasin Süzen'e tebrik telgrafı gönderdiği bildirildi.
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