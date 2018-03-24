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    24 Mart 2018, Cumartesi

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    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan milli atlete tebrik

    Cumhurbaşkanı Erdoğandan milli atlete tebrik
    DİĞER
    Güncelleme Tarihi: 24.03.2018 Giriş Tarihi: 24.03.2018

    Cumhurbaşkanı , İşitme Engelliler Avrupa Salon Atletizm Şampiyonasında altın madalya kazanan ’e tebrik telgrafı gönderdi.

    Cumhurbaşkanı , İşitme Engelliler Avrupa Salon Atletizm Şampiyonasında altın madalya kazanan 'e tebrik telgrafı gönderdi.

    Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, İşitme Engelliler Avrupa Salon Atletizm Şampiyonasında altın madalya kazanan Yasin Süzen'e tebrik telgrafı gönderdiği bildirildi.

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