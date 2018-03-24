;
    24 Mart 2018, Cumartesi

    DİĞER

    Bakan Bak'tan milli atletlere tebrik

    Bakan Baktan milli atletlere tebrik
    DİĞER
    Güncelleme Tarihi: 24.03.2018 Giriş Tarihi: 24.03.2018

    Gençlik ve Spor Bakanı , İşitme Engelliler Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nın son gününde erkekler 4x400 metre bayrak yarışında bronz madalya kazanan Türk Milli Takımı'nı tebrik etti.

    Belarus'un Gomel şehrinde organize edilen İşitme Engelliler Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nın üçüncü ve son gününde piste çıkan milli atletlerimiz, erkekler 4x400 metre bayrak yarışında 3 dakika 26.64 saniyelik derecesiyle Ukrayna ve Rusya'nın ardından üçüncü oldu ve bronz madalya elde etti.

    Gençlik ve Spor Bakanı , Doğan Biçer, Hasan Baydaş, Hüseyin Baydaş ve Yasin Süzen'den oluşan atletizm milli takımımızı tebrik etti.

    Bakan Osman Aşkın Bak'ın tebrik mesajında yer alan ifadeler şu şekilde:

    "Belarus'ta düzenlenen Avrupa şampiyonasında 3 gün boyunca mücadele eden ve organizasyonu 2 altın 1 bronz madalya ile tamamlayan milli atletlerimizi kutluyorum. Şampiyonanın son gününde yapılan erkekler 4x400 metre bayrak yarışında elde ettikleri derece ile kürsünün üçüncü basamağına çıkarak bronz madalya kazanan kardeşlerimi de gönülden tebrik ediyorum. Millet olarak kenetlendiğimiz bu günlerde kazandıkları madalyalar ile bizleri gururlandıran sporcularımızın başarısında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."

    Milli atletlerimizin erkekler 4x400 metre bayrak yarışında bronz madalya kazandığı İşitme Engelliler Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nın ilk gününde Aysun Akay kadınlar 60 metrede, ikinci gününde ise Yasin Süzen erkekler 400 metrede altın madalya kazanmıştı.


    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    DİĞER HABERLER
    Arkasspor finalde Arkasspor finalde
    Avustralyada pole pozisyonu Hamiltonın Avustralya'da pole pozisyonu Hamilton'ın
    Miami Açıkta favoriler kaybetti Miami Açık'ta favoriler kaybetti
    BİZE ULAŞIN