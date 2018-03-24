Bakan Baktan milli atletlere tebrik

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, İşitme Engelliler Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nın son gününde erkekler 4x400 metre bayrak yarışında bronz madalya kazanan Türk Milli Takımı'nı tebrik etti.

Belarus'un Gomel şehrinde organize edilen İşitme Engelliler Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nın üçüncü ve son gününde piste çıkan milli atletlerimiz, erkekler 4x400 metre bayrak yarışında 3 dakika 26.64 saniyelik derecesiyle Ukrayna ve Rusya'nın ardından üçüncü oldu ve bronz madalya elde etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Doğan Biçer, Hasan Baydaş, Hüseyin Baydaş ve Yasin Süzen'den oluşan atletizm milli takımımızı tebrik etti.

Bakan Osman Aşkın Bak'ın tebrik mesajında yer alan ifadeler şu şekilde:

"Belarus'ta düzenlenen Avrupa şampiyonasında 3 gün boyunca mücadele eden ve organizasyonu 2 altın 1 bronz madalya ile tamamlayan milli atletlerimizi kutluyorum. Şampiyonanın son gününde yapılan erkekler 4x400 metre bayrak yarışında elde ettikleri derece ile kürsünün üçüncü basamağına çıkarak bronz madalya kazanan kardeşlerimi de gönülden tebrik ediyorum. Millet olarak kenetlendiğimiz bu günlerde kazandıkları madalyalar ile bizleri gururlandıran sporcularımızın başarısında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."

Milli atletlerimizin erkekler 4x400 metre bayrak yarışında bronz madalya kazandığı İşitme Engelliler Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nın ilk gününde Aysun Akay kadınlar 60 metrede, ikinci gününde ise Yasin Süzen erkekler 400 metrede altın madalya kazanmıştı.