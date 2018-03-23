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    23 Mart 2018, Cuma

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    VakıfBank Volero'ya set vermedi

    VakıfBank Voleroya set vermedi
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    Güncelleme Tarihi: 23.03.2018 Giriş Tarihi: 23.03.2018

    Kadın Voleybol Takımı, 6'lı play-off turu ilk maçında İsviçre'nin ekibini deplasmanda 3-0 yendi.

    Karşılaşmanın rövanşı, 5 Nisan Perşembe günü İstanbul'da oynanacak.

    Salon: Saal

    Hakemler: Roy Goren (İsrail), Sandro La Micela (İtalya)

    : Dimitrova, Lazarenko, Bjelica, Lazic, Todorova, Antonijevic (Popovic, Rodrigues, Unternahrer)

    : Gözde Kırdar, Rasic, Naz Aydemir Akyol, Zhu Ting, Kübra Akman Çalışkan, Sloetjes (Hatice Gizem Örge, Ayça Aykaç, Cansu Özbay, Robinson)

    Setler: 17-25, 22-25, 21-25

    Süre: 78 dakika (23, 32, 23)

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