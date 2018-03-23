VakıfBank Voleroya set vermedi

23 Mart 2018, Cuma
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VakıfBank Volero'ya set vermedi
Güncelleme Tarihi: 23.03.2018 Giriş Tarihi: 23.03.2018
VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi 6'lı play-off turu ilk maçında İsviçre'nin Volero ekibini deplasmanda 3-0 yendi.
Karşılaşmanın rövanşı, 5 Nisan Perşembe günü İstanbul'da oynanacak.
Salon: Saal
Hakemler: Roy Goren (İsrail), Sandro La Micela (İtalya)
Volero: Dimitrova, Lazarenko, Bjelica, Lazic, Todorova, Antonijevic (Popovic, Rodrigues, Unternahrer)
VakıfBank: Gözde Kırdar, Rasic, Naz Aydemir Akyol, Zhu Ting, Kübra Akman Çalışkan, Sloetjes (Hatice Gizem Örge, Ayça Aykaç, Cansu Özbay, Robinson)
Setler: 17-25, 22-25, 21-25
Süre: 78 dakika (23, 32, 23)
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