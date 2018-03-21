Ümitlerin hedefi 10 sıklette 10 madalya

Ümit milliler, 24 Mart-2 Nisan'da Romanya'da gerçekleştirilecek Ümitler Avrupa Boks Şampiyonası'na, Kastamonu Kadıdağı Kamp Merkezi'nde hazırlanıyor.

Sorumlu antrenör Vedat Demirkol, yaptığı açıklamada, iyi bir hazırlık dönemi geçirdiklerini belirtti.

Son 3 gün Romanya'da çalışmaları tamamlayacaklarını söyleyen Demirkol, "Şampiyonaya her sıklette bir sporcu olmak üzere 10 sporcumuzla gidiyoruz. Eminim ki 10 sıklette de madalya alacağız. Kadromuz çok iyi. Bu sporculara altın nesil diyoruz. Gençlerden, yıldızlardan gelen bu ekip şimdi büyüklere geçtiler. Madalyalar alacaklar. Kendimize güveniyoruz. 10 sıklette de İstiklal Marşı'mızı Avrupa'ya dinletmek istiyoruz. İnşallah bunu yapacağız." diye konuştu.

MİLLİ BOKSÖR TUĞRULHAN: "ÇALIŞIYORUZ, İNANIYORUZ VE BAŞARACAĞIZ"

Milli boksör Tuğrulhan Erdemir ise 12 senedir boks yaptığını söyledi.

Bu süre içinde birçok başarı elde ettiğini ifade eden Tuğrulhan, "Bugüne kadar yedi Türkiye, bir Avrupa ve iki de dünya şampiyonluğum var. Şimdi de Ümitler Avrupa Boks Şampiyonası'na hazırlanıyoruz. İnşallah orada ülkemi en iyi şekilde temsil edip altın madalya alacağız. Çalışıyoruz, inanıyoruz ve başaracağız." şeklinde konuştu.

Boksörlerden Berat Acar da 10 yaşından beri boks yaptığına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Sekiz yıldır bu sporu yapıyorum. Antalya'da yapılan Ümitler Boks Şampiyonası'nda zorlu rakiplerimi yenerek şampiyon oldum. Şimdi de Ümitler Avrupa Boks Şampiyonası'na hazırlanıyorum. Orada da ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğiz. Romanya'da yapılacak 22 yaş altı şampiyonasında zorlu rakipleri yenip şampiyon olacağım."

Boksör Mücahit İlyas da akrabası olan antrenörünün yönlendirmesiyle boksa başladığını anlattı.

Kariyerinde Türkiye şampiyonluğu ve Avrupa üçüncülüğü bulunduğunu söyleyen Mücahit, "Avrupa şampiyonasında altın madalya alıp Afrin'de savaşan Mehmetçik'imize bu madalyayı hediye etmek istiyorum. Benim öncelikli hedefim Avrupa Şampiyonası'nda birincilik kürsüsüne çıkmak, İstiklal Marşı'mızı okutmak. Tamamen buna odaklandım." ifadelerini kullandı.