;
    21 Mart 2018, Çarşamba

    DİĞER

    Öncü kardeşler dünya arenasına çıkacak

    Öncü kardeşler dünya arenasına çıkacak
    DİĞER
    Giriş Tarihi: 21.03.2018

    FIM Dünya Gençler Şampiyonası'nda ilk kez yarışacak milli motosikletçiler ü ve , Portekiz'de piste çıkacak.

    Türkiye Motosiklet Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, şampiyonada Red Bull KTM Ajo takımıyla mücadele edecek Öncü kardeşler, 4,182 kilometrelik Estoril Pisti'ndeki sezonun ilk yarışında boy gösterecek.

    Sıralama turları 24 Mart Cumartesi günü gerçekleştirilecek. 17 turluk mücadele ise 25 Mart Pazar günü TSİ 15.00'te start alacak.

    Dünya Gençler Şampiyonası'nın ilk ayağına 47 yarışçı katılacak.

    2003 doğumlu Öncü kardeşler, 2018 sezonunda Redbull MotoGP Rookies Kupası'nda da yarışacak.

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    DİĞER HABERLER
    Türkiyenin Usain Boltu olmak istiyorum "Türkiye'nin Usain Bolt'u olmak istiyorum"
    Ümitlerin hedefi 10 sıklette 10 madalya Ümitlerin hedefi 10 sıklette 10 madalya
    Şampiyon boksçu hedef büyüttü Şampiyon boksçu hedef büyüttü
    BİZE ULAŞIN