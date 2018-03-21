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    21 Mart 2018, Çarşamba

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    Milli tenisçiler, Slovenya deplasmanına gidecek

    Milli tenisçiler, Slovenya deplasmanına gidecek
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    Giriş Tarihi: 21.03.2018

    'nda 2015'ten bu yana Avrupa/Afrika Bölgesi 2. Küme'de mücadele eden Türkiye Erkek Tenis Milli Takımı, play-out serisinde deplasmanda Slovenya ile mücadele edecek.

    Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ay-yıldızlı ekip, Avrupa/Afrika Bölgesi 2. Küme'deki geleceğinin belli olacağı Slovenya serisini 7-8 Nisan tarihlerinde deplasmanda oynayacak.

    İki ülkenin bugüne kadarki tek buluşması tarafsız sahada gerçekleştiği için eşleşmenin yeri kura çekimi neticesinde belirlendi.

    Kurayı kazanan Slovenya, ülkenin güneybatısındaki sahil kenti Portoroz'u seçerken, müsabakalar açık havada, toprak zeminde yapılacak.

    2015'ten beri 2. Küme'de bulunan Türkiye, ilk turda Zimbabve'ye 3-1, Slovenya ise Polonya'ya 3-2 yenilmişti.

    Slovenya-Türkiye serisinin mağlubu 'nda 3. Küme'ye düşecek.

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