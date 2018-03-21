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    21 Mart 2018, Çarşamba

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    Judoda Salihli fırtınası esti

    Judoda Salihli fırtınası esti
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    Giriş Tarihi: 21.03.2018

    Sakarya’da yapılan Analig yarı final müsabakalarında lu judocular 1 birincilik, 2 ikincilik 1 üçüncülük ve 3 beşincilik elde ederek, müsabakalara damga vurdu.

    Antrenörler Namet Gülmez, Oktay Ayaz ve Özlem Ayaz yönetimindeki Judo Takımından Bedirhan Yılmaz 1, Sudenaz Akgün ve Cennet Yardımcı kendi kategorilerinde 2., Suzannur Duman 3., Ceren Cazkır, Pınar Bozkurt ve Sıla Bekçi ise kendi kategorilerinde 5 oldu. Judocular elde ettiği bu başarı ile Türkiye finallerine katılmaya da hak kazandı.

    Katıldıkları tüm müsabakalardan başarı ile dönen Belediyesporlu sporcuları kutlayan Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, sporcuların yetişmesinde emeği geçen belediyespor antrenörlerine teşekkür etti.

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