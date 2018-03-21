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    21 Mart 2018, Çarşamba

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    Hentbolda Türkiye'nin rakibi Litvanya

    Hentbolda Türkiyenin rakibi Litvanya
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    Giriş Tarihi: 21.03.2018

    Takımı, 2018 Avrupa Şampiyonası 6. eleme grubundaki 3. maçında yarın deplasmanda ile karşılaşacak.

    Kaunas Spor Salonu'nda TSİ 20.00'de başlayacak karşılaşmayı, İsviçreli hakemler Andre Philipp Buache ile Marco Meyer yönetecek.

    Grupta galibiyeti bulunmayan , son sırada yer alıyor. A Milli Takım, elemelerde İspanya'ya 35-16, Almanya'ya da 30-16 mağlup olmuştu.

    Lider İspanya'ya yenilen, Almanya ile berabere kalan ev sahibi ise bir puanla 3. sırada bulunuyor.

    Ay-yıldızlı ekip, grubundaki 4. maçında ise Litvanya'yı 25 Mart Pazar günü Aksaray'da konuk edecek.

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