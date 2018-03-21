Hentbolda Türkiyenin rakibi Litvanya

A Milli Kadın Hentbol Takımı, 2018 Avrupa Şampiyonası 6. eleme grubundaki 3. maçında yarın deplasmanda Litvanya ile karşılaşacak.

Kaunas Spor Salonu'nda TSİ 20.00'de başlayacak karşılaşmayı, İsviçreli hakemler Andre Philipp Buache ile Marco Meyer yönetecek.

Grupta galibiyeti bulunmayan Türkiye, son sırada yer alıyor. A Milli Takım, elemelerde İspanya'ya 35-16, Almanya'ya da 30-16 mağlup olmuştu.

Lider İspanya'ya yenilen, Almanya ile berabere kalan ev sahibi Litvanya ise bir puanla 3. sırada bulunuyor.

Ay-yıldızlı ekip, grubundaki 4. maçında ise Litvanya'yı 25 Mart Pazar günü Aksaray'da konuk edecek.