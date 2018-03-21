Bucanın göğsü kabardı

Buca Belediyespor, Engelliler Badmington Türkiye Şampiyonası'ndan madalyalarla döndü. Mersin'de 15-18 Mart tarihleri arasında düzenlenen şampiyonada Buca Belediyesporlu Elif Tali, tek kadınlarda birinci, Arkın Toprak ise tek erkeklerde üçüncü oldu.

Son 4 yıldır şampiyonalarda madalyaları toplayan, uluslararası arenada boy gösterip 2016 yılında İspanya'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'ndan ikincilik elde eden sporcular, bu derecelerle Buca'nın göğsünü bir kez daha kabarttı. Başarılarıyla Bucalıların gurur kaynağı olan engelli badminton takımı sporcuları, badminton takımı kurma projesi ve desteği için Buca Belediye Başkanı Levent Piriştina'ya teşekkür etti.