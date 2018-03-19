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    19 Mart 2018, Pazartesi

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    Federer'in serisi sona erdi

    Federerin serisi sona erdi
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    Giriş Tarihi: 19.03.2018

    Tenis Turnuvası'nı, tek erkeklerde Arjantinli , kadınlarda ise Japon kazandı

    ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki kentinin ev sahipliği yaptığı sert kort turnuvasının tek erkekler finalinde, geçen yıl da dahil 5 şampiyonluğu bulunan İsviçreli ile 2013'ten sonra bir kez daha finale çıkan Arjantinli karşılaştı.

    6 numaralı seribaşı Del Potro, dünya 1 numarası Federer'i 6-4, 6-7 ve 7-6'lık setlerle 2-1 yenerek Masters turnuvalarındaki ilk şampiyonluğunu yaşadı.

    Federer'e karşı oynadığı 25. maçta 7. galibiyetini alan 29 yaşındaki Del Potro, kariyerindeki 22. tekler şampiyonluğuna uzandı.

    Sezona Avustralya Açık, Rotterdam Açık şampiyonluğuyla başlayan Federer ise 2018'de çıktığı 18. karşılaşmada ilk mağlubiyetini aldı.

    KADINLARDA ZAFER OSAKA'NIN

    Tek kadınlar finali ise 20 yaşındaki raketler ile Daria Kasatkina'yı karşı karşıya getirdi.

    Dünya 44 numarası Japon Osaka, sıralamanın 19'uncu basamağındaki Rus Kasatkina'yı 2-0 (6-3, 6-2) mağlup etti.

    Osaka böylece WTA turnuvalarındaki ilk tekler şampiyonluğunu elde etti.


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