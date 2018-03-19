Federerin serisi sona erdi

ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki Indian Wells kentinin ev sahipliği yaptığı sert kort turnuvasının tek erkekler finalinde, geçen yıl da dahil 5 şampiyonluğu bulunan İsviçreli Roger Federer ile 2013'ten sonra bir kez daha finale çıkan Arjantinli Juan Martin Del Potro karşılaştı.

6 numaralı seribaşı Del Potro, dünya 1 numarası Federer'i 6-4, 6-7 ve 7-6'lık setlerle 2-1 yenerek Masters turnuvalarındaki ilk şampiyonluğunu yaşadı.

Federer'e karşı oynadığı 25. maçta 7. galibiyetini alan 29 yaşındaki Del Potro, kariyerindeki 22. tekler şampiyonluğuna uzandı.

Sezona Avustralya Açık, Rotterdam Açık şampiyonluğuyla başlayan Federer ise 2018'de çıktığı 18. karşılaşmada ilk mağlubiyetini aldı.

KADINLARDA ZAFER OSAKA'NIN

Tek kadınlar finali ise 20 yaşındaki raketler Naomi Osaka ile Daria Kasatkina'yı karşı karşıya getirdi.

Dünya 44 numarası Japon Osaka, sıralamanın 19'uncu basamağındaki Rus Kasatkina'yı 2-0 (6-3, 6-2) mağlup etti.

Osaka böylece WTA turnuvalarındaki ilk tekler şampiyonluğunu elde etti.