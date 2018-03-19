Bakan Baktan Enes Ünala esprili tebrik

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, İspanya Birinci Futbol Ligi'nde (La Liga) Villarreal'in Atletico Madrid'i 2-1 yendiği maçta 2 gol atan Enes Ünal'ı tebrik etti.

Bakan Bak, sosyal medya hesabı Twitter'da Enes Ünal'ı esprili bir şekilde kutladı. Enes Ünal'ın fotoğrafını paylaşan Bak, "Enes bey, ne yapıyorsunuz acaba?" ifadesini kullandı.

Milli futbolcu, takımının Atletico Madrid'le oynadığı maçın 74. dakikasında oyuna dahil oldu. Skor 1-0 Atletico Madrid'in üstünlüğüyle devam ederken Enes, 82 ve 90+1. dakikalarda attığı gollerle Villarreal'e 3 puanı getirdi.