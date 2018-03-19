;
    19 Mart 2018, Pazartesi

    DİĞER

    Bakan Bak'tan Enes Ünal'a esprili tebrik

    Bakan Baktan Enes Ünala esprili tebrik
    DİĞER
    Güncelleme Tarihi: 19.03.2018 Giriş Tarihi: 19.03.2018

    Gençlik ve Spor Bakanı , İspanya Birinci Futbol Ligi'nde (La Liga) Villarreal'in Atletico Madrid'i 2-1 yendiği maçta 2 gol atan 'ı tebrik etti.

    Bakan Bak, sosyal medya hesabı Twitter'da 'ı esprili bir şekilde kutladı. Enes Ünal'ın fotoğrafını paylaşan Bak, "Enes bey, ne yapıyorsunuz acaba?" ifadesini kullandı.

    Milli futbolcu, takımının Atletico Madrid'le oynadığı maçın 74. dakikasında oyuna dahil oldu. Skor 1-0 Atletico Madrid'in üstünlüğüyle devam ederken Enes, 82 ve 90+1. dakikalarda attığı gollerle Villarreal'e 3 puanı getirdi.


    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    DİĞER HABERLER
    Çanakkale Zaferinin 103. yılı Çanakkale Zaferinin 103. yılı
    Fenerbahçe seride 1-0 öne geçti Fenerbahçe seride 1-0 öne geçti
    Sharapovadan üzücü haber Sharapova'dan üzücü haber
    BİZE ULAŞIN