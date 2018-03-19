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    19 Mart 2018, Pazartesi

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    Avrupa liglerinde Türk rüzgarı

    Avrupa liglerinde Türk rüzgarı
    DİĞER
    Güncelleme Tarihi: 19.03.2018 Giriş Tarihi: 19.03.2018

    Avrupa'nın önemli liglerinde top koşturan Türk futbolcular, bu hafta attıkları gollerle takımlarını galibiyete taşıdı

    Avrupa liglerinde oynayan milli futbolculardan , ve , bu hafta fileleri havalandırdı.

    Ara transfer döneminde Beşiktaş'tan Everton'a giden Cenk Tosun, İngiltere Premier Lig'e giderek adapte olmaya başladı.

    Everton, 31. haftada konuk olduğu Stoke City'yi, geldiğinde ligin temposuna ayak uydurmakta zorlanan Cenk'in golleriyle 2-1 yendi. Cenk böylece son 3 lig maçında 4 gol kaydetti.

    İtalya liginde Milan forması giyen bir diğer milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, takımının 29. haftada Chievo'ya karşı aldığı 3-2'lik galibiyette önemli rol oynadı.

    Karşılaşmanın 10. dakikasında gol perdesini açan Hakan, bu sezon Serie A'daki 3. golünü attı.

    İspanya ligi ekiplerinden Villarreal'de oynayan Enes Ünal da Atletico Madrid'i 2-1 yendikleri 29. hafta maçında takımının gollerine imza attı.

    20 yaşındaki Enes, bu sezon La Liga'da gol sayısını 6'ya yükseltti.

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