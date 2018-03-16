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    16 Mart 2018, Cuma

    DİĞER

    VakıfBank avantajı kaptı

    VakıfBank avantajı kaptı
    DİĞER
    Güncelleme Tarihi: 16.03.2018 Giriş Tarihi: 16.03.2018

    , play-off etabı yarı final ilk maçında deplasmanda 'ı 3-0 mağlup ederek final için büyük avantaj sağladı.

    Karşılaşmanın ilk setinde teknik molayı 12-5'le önde geçen , 25-15'lik skorla 1-0 öne geçti. Teknik molasını 12-11 geride kapadıkları ikinci seti ise sarı-siyahlılar 25-23 kazandı: 2-0. VakıfBank, teknik molasını 12-10 önde geçtiği üçüncü seti 25-19, maçı da 3-0 kazandı.

    Play-off etabı yarı final rövanş maçı 27 Mart'ta VakıfBank Spor Sarayı'nda oynanacak.

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