Erzurum Palandöken Dağı'nda yüksek irtifa kampı yapan Judo Milli Takımı, Sultan Seki'si bölgesine tırmanırken çığ düştü.

Kar yığını altında kalanların kurtarıldığı haberi geldi.

VALİ'DEN AÇIKLAMA

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi durumla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Sabah 10 sularında 15 kişilik bir sporcu ekibi doğa yürüyüşüne çıkıyor ama çığ altında kalıyorlar. Emre Yazgan 16 yaşında tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. İlk çıktığında nefes alıyormuş ama tüm müdahalelere rağmen kurtarılmamış. 3 yaralımız var, kendi imkanları ile çıkmışlar."

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'tan Emre Yazgan için taziye mesajı geldi:

Erzurum Palandöken Dağı'nda çığ düşmesi sonucu hayatını kaybeden milli sporcumuz Emre Yazgan'a Allah'tan rahmet diliyorum.

Genç sporcumuzun ailesine ve sevenlerine sabır niyaz ediyorum. Başımız sağ olsun…