Fransa - İtalya | CANLI (Fransa - İtalya canlı anlatım)

UEFA Uluslar Ligi mücadelesinde Fransa ile İtayla karşı karşıya geliyor. Bu mücadeleyi haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.

Diğer Sporlar Haberleri Yayın Tarihi: 06.09.2024- 22:01 Güncelleme Tarihi: 06.09.2024- 22:12