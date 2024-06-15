ÇİN TÜRKİYE MAÇI CANLI | Çin - Türkiye voleybol maçı hangi kanalda? Saat kaçta? - Milletler Ligi

VNL Milletler Ligi'nde heyecan devam ediyor. Filenin Sultanları, Çin ile karşı karşıya gelecek. En son maçta Dominik Cumhuriyeti ile karşılaşan Milli Takım, 3. etapta 3. galibiyetini almıştı. Türkiye Çin'i ve Brezilya'yı da yenerek namağlup ilerlemek istiyor. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve kadrolar da yer alıyor. Çin - Türkiye voleybol maçı hangi kanalda? Saat kaçta?

Diğer Sporlar Haberleri Yayın Tarihi: 15.06.2024- 09:35