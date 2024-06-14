ÇİN TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN? | Çin - Türkiye voleybol maçı hangi kanalda? Saat kaçta? - Milletler Ligi

ÇİN TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN? | Çin - Türkiye voleybol maçı hangi kanalda? Saat kaçta? - Milletler Ligi

Filenin Sultanları, Milletler Ligi'nde Çin ile kozlarını paylaşacak. Üçüncü turda oynanacak müsabakalarda üçüncü maç Çin ile oynanacak. Filenin Sultanları parkede Çin'i devirmeyi hedefliyor. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve kadrolar da yer alıyor. Çin - Türkiye voleybol maçı hangi kanalda? Saat kaçta?

Diğer Sporlar Haberleri Yayın Tarihi: 14.06.2024- 09:47