TÜRKİYE TAYLAND MAÇI CANLI 📺 | Türkiye - Tayland maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Filenin Sultanları, Milletler Ligi'nde Tayland ile kozlarını paylaşacak. Üçüncü turda oynanacak müsabakalarda ilk maç Tayland ile oynanacak. Filenin Sultanları parkede Tayland'ı devirmeyi hedefliyor. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve kadrolar da yer alıyor. Türkiye - Tayland voleybol maçı saat kaçta, hangi kanalda?

A Mİlli Voleybol Takımımız, üçüncü etabındaki ilk maçında Tayland ile karşı karşıya gelecek. Dünya 1 numarası, son VNL şampiyonu "Filenin Sultanları", bu etapta namağlup ilerlemek istiyor. Maç ile ilgili tüm bilgiler detayları araştırıyor. Peki Türkiye - Tayland voleybol maçı saat kaçta, hangi kanalda?

TÜRKİYE TAYLAND VOLEYBOL MAÇI CANLI İZLE

TÜRKİYE TAYLAND VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Türkiye - Tayland maçı 12 Haziran Pazar günü saat 12:00'de başlayacak. Karşılaşma TRT SPOR ekranlarından naklen canlı yayınlanacak.

FİLENİN SULTANLARI 3. HAFTA MAÇ PROGRAMI

12 Haziran 2024: Türkiye-Tayland (12.00)

13 Haziran 2024: Dominik Cumhuriyeti-Türkiye (15.30)

15 Haziran 2024: Çin-Türkiye (15.30)

16 Haziran 2024: Türkiye-Brezilya (12.00)