A Mİlli Voleybol Takımımız, üçüncü etabındaki ilk maçında Tayland ile karşı karşıya gelecek. Dünya 1 numarası, son VNL şampiyonu "Filenin Sultanları", bu etapta namağlup ilerlemek istiyor. Maç ile ilgili tüm bilgiler detayları araştırıyor. Peki Türkiye - Tayland voleybol maçı saat kaçta, hangi kanalda?
TÜRKİYE TAYLAND VOLEYBOL MAÇI CANLI İZLE
TÜRKİYE TAYLAND VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Türkiye - Tayland maçı 12 Haziran Pazar günü saat 12:00'de başlayacak. Karşılaşma TRT SPOR ekranlarından naklen canlı yayınlanacak.
FİLENİN SULTANLARI 3. HAFTA MAÇ PROGRAMI
12 Haziran 2024: Türkiye-Tayland (12.00)
13 Haziran 2024: Dominik Cumhuriyeti-Türkiye (15.30)
15 Haziran 2024: Çin-Türkiye (15.30)
16 Haziran 2024: Türkiye-Brezilya (12.00)