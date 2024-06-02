ABD - Türkiye | CANLI İZLE (FIVB Milletler Ligi)

Kadınlar Milletler Ligi'nin 2. haftasında Filenin Sultanları ile ABD kozlarını paylaşıyor. ABD'nin ev sahibi olduğu maçta milliler galibiyetle ayrılmak istiyor. ABD - Türkiye karşılaşmasını haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...

Diğer Sporlar Haberleri Yayın Tarihi: 03.06.2024- 00:01 Güncelleme Tarihi: 03.06.2024- 00:01