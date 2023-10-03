ABD - Türkiye | CANLI İZLE (ABD - Türkiye Canlı)
A Milli Erkek Voleybol Takımı'mız, 2024 Paris Olimpiyat Elemeleri B Grubu 3. maçında, ABD ile karşı karşıya geliyor. ABD - Türkiye mücadelesini haberimizden canlı izleyebilirsiniz...
Diğer Sporlar Haberleri Yayın Tarihi: 03.10.2023- 10:51 Güncelleme Tarihi: 03.10.2023- 11:17
A Milli Erkek Voleybol Takımı'mız, 2024 Paris Olimpiyat Elemeleri B Grubu 3. maçında, ABD ile karşı karşıya geliyor. ABD - Türkiye mücadelesini haberimizden canlı izleyebilirsiniz...
İŞTE SET SONUÇLARI:
1. Set Sonucu: ABD 25-17 Türkiye
2. Set Sonucu: ABD 26-28 Türkiye
3. Set Oynanıyor: ABD 11-14 Türkiye
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