Brezilya - Türkiye | CANLI
Rıza Kayaalp finalde!
💲1 DOLAR NE KADAR?
2 DAKİKADA YAĞ YAKICI TÜM VÜCUT HAREKETİ
Aspor Keşfet
Son Dakika
Trabzonspor'da Batista Mendy fırtınası! Trabzonspor'da Batista Mendy fırtınası! 09:40
Çarpıcı F.Bahçe sözleri! "Rotasyondaki oyuncular..." Çarpıcı F.Bahçe sözleri! "Rotasyondaki oyuncular..." 09:10
O isme sert eleştiri! "Vasatı aşamadı" O isme sert eleştiri! "Vasatı aşamadı" 08:52
Yıldız isme büyük övgü! "Rakibe nefes aldırmadı" Yıldız isme büyük övgü! "Rakibe nefes aldırmadı" 07:52
Şenol Güneş: Savunma oynamak durumunda kaldık! Şenol Güneş: Savunma oynamak durumunda kaldık! 00:45
Kartal Belçika'da pes etmedi! Kartal Belçika'da pes etmedi! 00:45
Daha Eski
Türkiye'nin ülke puanı sıralamasındaki yeri... Türkiye'nin ülke puanı sıralamasındaki yeri... 00:45
İşte Kartal'ın grubundaki puan durumu İşte Kartal'ın grubundaki puan durumu 00:45
Kartal Batshuayi hakkında konuştu! Kartal Batshuayi hakkında konuştu! 00:45
İşte F.Bahçe'nin grubundaki puan durumu! İşte F.Bahçe'nin grubundaki puan durumu! 00:45
F.Bahçe rahat kazandı! F.Bahçe rahat kazandı! 00:45
Beşiktaş maçı öncesi 27 Türk taraftara gözaltı! Beşiktaş maçı öncesi 27 Türk taraftara gözaltı! 00:45
SON DAKİKA