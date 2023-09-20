TÜRKİYE BREZİLYA MAÇI CANLI İZLE

2023 Milletler Ligi ve Avrupa Şampiyonu A Milli Kadın Voleybol Takımı'mız, 2024 Paris Olimpiyat Elemeleri'nde Brezilya ile karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Türkiye - Brezilya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
TÜRKİYE - BREZİLYA VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Türkiye - Brezilya 22 Eylül Cuma günü saat 10:00'de oynanacak. Müsabaka TRT Spor'da canlı ve şifresiz yayınlanacak.
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