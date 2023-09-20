TÜRKİYE BREZİLYA MAÇI CANLI İZLE

Filenin Sultanları, Paris 2024 Olimpiyat Elemeleri'nde beşinci maçında, Türkiye ile Brezilya karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Türkiye - Brezilya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

2023 Milletler Ligi ve Avrupa Şampiyonu A Milli Kadın Voleybol Takımı'mız, 2024 Paris Olimpiyat Elemeleri'nde Brezilya ile karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Türkiye - Brezilya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

TÜRKİYE - BREZİLYA VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Türkiye - Brezilya 22 Eylül Cuma günü saat 10:00'de oynanacak. Müsabaka TRT Spor'da canlı ve şifresiz yayınlanacak.

TÜRKİYE BREZİLYA MAÇI ŞİFRESİZ CANLI İZLE