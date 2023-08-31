Türkiye İtalya maçı ne zaman, saat kaçta? Türkiye - İtalya voleybol maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Milletler Ligi'nin son şampiyonu Filenin Sultanları, CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nın yarı final karşılaşmasını Brüksel'de yapıyor. İtalya ile karşı karşıya gelecek olan A Milli Voleybol Takımımız'ın heyecan dolu karşılaşmasının yayınlanacağı kanal ve yayın saati merak ediliyor. Peki Türkiye - İtalya voleybolmaçı ne zaman? Türkiye - İtalya maçı saat kaçta, hangi kanalda?

A Mİlli Voleybol Takımımız, CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nın yarı final maçında Avrupa ekibi İtalya ile karşı karşıya geliyor. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki Türkiye - İtalya voleybol maçı saat kaçta, hangi kanalda?

TÜRKİYE - İTALYA VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Türkiye - İtalya maçı 1 Eylül Cuma günü saat 18.00'de başlayacak. Karşılaşma TRT 1 ekranlarında canlı olarak yayınlanacak.

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Almanya'da oynadığı C Grubu maçlarının 5'ini de kazanarak adını son 16 turuna yazdıran "Filenin Sultanları", bu turda ise ev sahibi Belçika'yı yenerek çeyrek finale yükseldi. Şampiyonanın çeyrek final mücadelesinde Polonya'yı da set vermeden mağlup eden ve 7'de 7 yapan milli takım, 9 maçlık şampiyonluk serisinin 8'inci maçında yarı finalde İtalya'ya rakip oldu.

Organizasyonda yarın oynanacak yarı final ve 3 Eylül Pazar günü yapılacak final karşılaşmalarına Brüksel ev sahipliği yapıyor. Organizasyonun diğer yarı final mücadelesinde ise Sırbistan ile Hollanda, (TSİ) 21.30'da karşı karşıya gelecek.

"Filenin Sultanları", resmi maçlarda üst üste 14. galibiyetini almak için parkeye çıkacak. FIVB Milletler Ligi'nde altın madalya alan ve bu organizasyonda son 6 maçını kazanan Türkiye, Avrupa Şampiyonası'nda da sahaya çıktığı 7 maçı galip bitirdi.