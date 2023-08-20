Türkiye-Azerbaycan voleybol maçı CANLI İZLE

Milletler Ligi'nde şampiyonluğa ulaşan Filenin Sultanları, 2023 CEV Avrupa Şampiyonası C Grubu'ndaki ilk maçında da İsveç'i 3-0 yenmişti.
Sultanlar gruptaki ikinci karşılaşmasında Almanya'da Azerbaycan ile kozlarını paylaşıyor.
TÜRKİYE-AZERBAYCAN VOLEYBOL MAÇI HANGİ KANALDA?
Bu akşam oynanan ve saat 21.00'de başlayan Türkiye-Azerbaycan maçı TRT Spor Yıldız'dan canlı yayınlanıyor.CANLI
1. SET SONUCU: TÜRKİYE: 25 - 13 AZERBAYCAN
2. SET OYNANIYOR: TÜRKİYE: 20- 12 AZERBAYCAN
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