TÜRKİYE İTALYA MAÇI CANLI | Türkiye - İtalya voleybol maçı saat kaçta? Hangi kanalda?

A Milli Kadın Voleybol Takımı'mız, FIVB Milletler Ligi'nde İtalya ile kozlarını paylaşacak. Kritik müsabaka sporseverler tarafından heyecanla bekleniyor. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Türkiye - İtalya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Diğer Sporlar Haberleri Yayın Tarihi: 11.07.2023- 12:10