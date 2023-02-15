TVF 3 voleybolcunun depremde vefat ettiğini açıkladı!

Kahramanmaraş merkezli 2 büyük depremin ardından binlerce vatandaş hayatını kaybederken, Hatay'dan 3 üzücü haber daha geldi. Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF), Hatay Voleybol Takımı sporcuları Gözde Öztürk, Dilek Mucuk ve Ahsen Baş'ın depremde hayatını kaybettiğini duyurdu.

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF), Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve Türkiye'yi derinden sarsan depremlerin ardından enkaz altında kalan Hatay Voleybol Takımı sporcularından Gözde Öztürk, Dilek Mucuk ve Ahsen Baş'ın hayatını kaybettiğini duyurdu. Federasyonun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Hatay Voleybol Takımı sporcularından Gözde Öztürk, Dilek Mucuk ve Ahsen Baş'ın deprem felaketinde vefat ettiklerini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Sporcularımıza ve hayatını kaybeden tüm yurttaşlarımıza Allah'tan rahmet; aileleri ve milletimize başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar dileriz. Camiamızın başı sağ olsun" ifadelerine yer verildi.

Hatay Voleybol Takımı'ndan yapılan açıklamada ise, voleybolculardan İrem Kurtoğlu'nu arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği belirtildi.