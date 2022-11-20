ABD - Galler maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Dünya Kupası

Tüm dünyanın gözü Dünya Kupası'na çevirildi. ABD ve Galler kozlarını paylaşacak. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, ABD - Galler maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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Katar'da düzenlenen Dünya Kupası'nda heyecan dorukta. ABD ile Galler karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, ABD ile Galler maçı hangi kanalda? Saat kaçta?

ABD - GALLER MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

ABD - Galler maçı 21 Kasım Pazartesi günü saat 22:00'da TRT 1'de canlı yayınlanacak.