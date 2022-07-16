Türkiye İtalya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? TÜRKİYE İTALYA MAÇI CANLI İZLE

Türkiye İtalya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? TÜRKİYE İTALYA MAÇI CANLI İZLE

A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Kadınlar Milletler Ligi yarı finalinde sahne alıyor. Filenin Sultanları, İtalya ile final mücadelesi verecek. Peki, Türkiye - İtalya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Türkiye - İtalya maçıyla ilgili tüm bilgiler haberimizde...

Diğer Sporlar Haberleri Yayın Tarihi: 16.07.2022- 09:30