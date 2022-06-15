A Milli Kadın Voleybol Takımımız, FIVB Milletler Ligi 2. hafta ilk maçında 16 Haziran Perşembe günü TSİ 03.00'te ev sahibi Brezilya ile karşılaşacak.
Filenin Sultanları'nın maç programı şu şekilde:
16 Haziran 2022 (15 Haziran'ı 16 Haziran'a bağlayan gece)
TSİ 03.00 Brezilya-Türkiye (TRT Spor)
18 Haziran 2022 (17 Haziran'ı 18 Haziran'a bağlayan gece)
TSİ 24.00 Sırbistan-Türkiye (TRT Spor)
19 Haziran 2022 (18 Haziran'ı 19 Haziran'a bağlayan gece)
TSİ 24.00 Almanya-Türkiye (TRT Spor)
19 Haziran 2022
TSİ 22.00 Güney Kore-Türkiye (TRT Spor