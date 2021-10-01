01 Ekim 2021, Cuma

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Mete Gazoz dünya üçüncüsü!

Mete Gazoz dünya üçüncüsü!
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Giriş Tarihi: 01.10.2021

Mete Gazoz, ABD'nin Güney Dakota eyaletindeki Yankton kentinde düzenlenen organizasyonda Hindistanlı Atanu Das'ı 6-0'lık skorla geçerek 3. oldu.

ABD'nin Güney Dakota eyaletindeki Yankton kentinde düzenlenen organizasyona Mete Gazoz, çeyrek finalden başladı.

Bu turda Virgin Adaları'ndan Nicholas D'amour'u 6-4 yenen 22 yaşındaki milli okçu, son 4 sporcu arasına adını yazdırdı.

Mete Gazoz, yarı finalde ise ABD'li Jack Williams'a 7-3 mağlup oldu. Üçüncülük maçında Hindistanlı Atanu Das'ı 6-0'lık skorla geçen Mete Gazoz, turnuvayı üçüncü sırada bronz madalyayla tamamladı.

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