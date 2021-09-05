05 Eylül 2021, Pazar

DİĞER SPORLAR

Kuzey Makedonya 0-3 Türkiye (MAÇ SONUCU-ÖZET) | Filenin Efeleri 3'te 3 yaptı!

Filenin Efeleri 3’te 3 yaptı!
DİĞER SPORLAR
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 05.09.2021 Giriş Tarihi: 05.09.2021

2021 CEV Avrupa Erkekler Voleybol Şampiyonası C Grubu'nda yer alan A Milli Erkek Voleybol Takımı'mız, 3. maçında Kuzey Makedonya ile karşı karşıya geldi. Müsabakayı Filenin Efeleri 3-0 mağlup etti ve grupta 3'te 3 yaptı.

2021 CEV Avrupa Erkekler Voleybol Şampiyonası C Grubu 3. maçında A Milli Erkek Voleybol Takımı'mız, Kuzey Makedonya'yı 3-0 mağlup etti.

İlk seti çekişmeye sahne olan set A Milli Takım'ın, 25-22 üstünlüğüyle sonuçlandı. İlk sete göre daha kolay geçen 2. sette ise sonuç 25-12 oldu. Son seti de 25-15 kazanan Filenin Efeleri, müsabakadan 3-0 galibiyetle ayrıldı ve grupta 3'te 3 yaptı.

Millilerimiz bu sonuçla birlikte gruptan çıkmayı garantiledi.

Set sonuçları:

1. Set: Kuzey Makedonya 22-25 Türkiye (0-1)
2. Set: Kuzey Makedonya 12-25 Türkiye (0-2)
3. Set: Kuzey Makedonya 15-25 Türkiye (0-3)

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
DİĞER SPORLAR HABERLERİ
Filenin Sultanları yurda döndü Filenin Sultanları yurda döndü
Başkan Erdoğan Sultanları tebrik etti! Başkan Erdoğan Sultanları tebrik etti!
Filenin Sultanları Avrupa üçüncüsü! Filenin Sultanları Avrupa üçüncüsü!
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör