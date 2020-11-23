23 Kasım 2020, Pazartesi

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Efsane geri dönüyor! Mike Tyson - Roy Jones Jr. maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Eski ağır siklet boks şampiyonu Mike Tyson ringlere döneceğini açıkladıktan sonra herkes ilk müsabakasını iple çekiyordu. Mike Tyson ile Roy Jones Jr arasında dev bir dövüş gerçekleşecek. Bu gösteri maçıyla Mike Tyson tam 15 yıl sonra ringlere dönecek. Peki, Mike Tyson - Roy Jones Jr. maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Efsane geri dönüyor! Mike Tyson - Roy Jones Jr. maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
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Giriş Tarihi: 23.11.2020

WBA, WBC ve IBF ödüllerini aynı anda alabilen tek sporcu olan ringe döneceğini duyurmuş ve antrenman videolarındaki hızıyla şaşkına çevirmişti. 15 sene önce boksu bırakan dünyaca ünlü sporcunun ilk maçı merakla bekleniyordu. Kariyerinde 50 galibiyet, 6 yenilgisi bulunan Tyson, 1986'da 20 yaşındayken karşılaştığı Trevor Berbick'i nakavt ederek "en genç ağır sıklet şampiyonu" olmuştu.

Efsane geri dönüyor! Mike Tyson - Roy Jones Jr. maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Eski ağır sıklet şampiyonu , kendisi gibi boksör ile karşılaşacak.

MÜSABAKA 8 RAUNT OLACAK

Son karşılaşmasına 2005'te çıkan 54 yaşındaki Tyson ile 2 yıldır dövüşmeyen 51 yaşındaki Roy Jones arasındaki müsabaka 8 raunt olacak. Dört farklı sıklette şampiyonluk kemeri kazanan Jones, kariyerini 66 galibiyeti ve 9 mağlubiyet tamamladı.

Efsane geri dönüyor! Mike Tyson - Roy Jones Jr. maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

MIKE TYSON ANTRENMAN VİDEOLARI ŞAŞIRTIYOR!

2005'ten bu yana maça çıkmayan ve şuan 54 yaşında olan , sosyal medya üzerinden paylaştığı antrenman videoları ve hırsıyla şaşırtıyor.

Efsane geri dönüyor! Mike Tyson - Roy Jones Jr. maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

MIKE TYSON - ROY JONES JR. MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

- . maçı 29 Kasım Pazar günü Los Angeles kentindeki Dignity Health Sports Park'ta saat 05:00'da S Sport'tan canlı yayınlanacak.

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