Efsane geri dönüyor! Mike Tyson - Roy Jones Jr. maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Eski ağır siklet boks şampiyonu Mike Tyson ringlere döneceğini açıkladıktan sonra herkes ilk müsabakasını iple çekiyordu. Mike Tyson ile Roy Jones Jr arasında dev bir dövüş gerçekleşecek. Bu gösteri maçıyla Mike Tyson tam 15 yıl sonra ringlere dönecek. Peki, Mike Tyson - Roy Jones Jr. maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
WBA, WBC ve IBF ödüllerini aynı anda alabilen tek sporcu olan Mike Tyson ringe döneceğini duyurmuş ve antrenman videolarındaki hızıyla şaşkına çevirmişti. 15 sene önce boksu bırakan dünyaca ünlü sporcunun ilk maçı merakla bekleniyordu. Kariyerinde 50 galibiyet, 6 yenilgisi bulunan Tyson, 1986'da 20 yaşındayken karşılaştığı Trevor Berbick'i nakavt ederek "en genç ağır sıklet şampiyonu" olmuştu.
Eski ağır sıklet boks şampiyonu Mike Tyson, kendisi gibi boksör Roy Jones Jr ile karşılaşacak.
MÜSABAKA 8 RAUNT OLACAK
Son karşılaşmasına 2005'te çıkan 54 yaşındaki Tyson ile 2 yıldır dövüşmeyen 51 yaşındaki Roy Jones arasındaki müsabaka 8 raunt olacak. Dört farklı sıklette şampiyonluk kemeri kazanan Jones, kariyerini 66 galibiyeti ve 9 mağlubiyet tamamladı.
MIKE TYSON ANTRENMAN VİDEOLARI ŞAŞIRTIYOR!
2005'ten bu yana maça çıkmayan ve şuan 54 yaşında olan Mike Tyson, sosyal medya üzerinden paylaştığı antrenman videoları ve hırsıyla şaşırtıyor.
MIKE TYSON - ROY JONES JR. MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Mike Tyson - Roy Jones Jr. maçı 29 Kasım Pazar günü Los Angeles kentindeki Dignity Health Sports Park'ta saat 05:00'da S Sport'tan canlı yayınlanacak.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Kuruluş Osman 33. bölüm izle! Kuruluş Osman son bölüm tek parça izle
- Halı sahalar ne zaman açılacak? Halı sahaların açılma tarihi belli oldu
- Karşıyaka 2-2 Turgutluspor (Penaltılar 3-5) | MAÇ SONUCU
- SON DAKİKA: Okulların açılacağı tarih netleşti! 2020 Okullar ne zaman açılıyor? Haziran'da okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?
- SON DAKİKA: Meteoroloji'den uyarı geldi: İllerde sıcaklıklar 9 ila 13 derece artacak! İşte yarınki hava durumu
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları