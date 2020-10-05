05 Ekim 2020, Pazartesi

DİĞER SPORLAR

Son dakika: İstanbul Valiliği duyurdu! Formula 1 Türkiye Grand Prix'si seyircisiz düzenlenecek

Formula 1 seyircili mi düzenlenecek? Valilik açıkladı!
DİĞER SPORLAR
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 05.10.2020 Giriş Tarihi: 05.10.2020

Son dakika haberi... Valiliği, 1 Grand Prix'sine seyirci alınmayacağını açıkladı. 13-15 Kasım tarihlerinde İstanbul Park'ta düzenlenecek organizasyona 100 bin bilet satılmıştı.

1 yarışları, 9 yıl aranın ardından yeniden 'ye dönmüştü. 13-15 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilecek yarışla ilgili flaş bir karar alındı. Valiliği, organizasyona seyirci alınmayacağını duyurdu.

13-14-15 Kasım'da gerçekleştirilecek yarışlar için 100 bin bilet satılmıştı.

Konuyla ilgili yapılan açıklama şöyle:

"İstanbul İl Pandemi Kurulunun "Formula-1 DHL Turkish Grand Prix 2020" yarışının seyircisiz yapılması" yönündeki tavsiye kararı uyarınca İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından söz konusu yarışın seyircisiz yapılmasına karar verilmiştir."

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
DİĞER SPORLAR HABERLERİ
Milli Takım 3'te 3 yaptı Milli Takım 3'te 3 yaptı
Djokovic Fransa Açık'ta üçüncü turda Djokovic Fransa Açık'ta üçüncü turda
Toprak Razgatlıoğlu kaza anını Aspor'a anlattı Toprak Razgatlıoğlu kaza anını Aspor'a anlattı
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör