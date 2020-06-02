02 Haziran 2020, Salı

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Son dakika: Yeni tip corona virüsü (Covid-19) nedeniyle ertelenen Formula 1 resmen başlıyor!

Formula 1 resmen başlıyor! İşte o tarih
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Güncelleme Tarihi: 02.06.2020 Giriş Tarihi: 02.06.2020

Yeni tip corona virüsü (Covid-19) nedeniyle başlayamayan 1'de sezonun 5 Temmuz'da başlayacağı resmen açıklandı. İlk grand prix ise 'da olacak.

Ayrıntılar geliyor...

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