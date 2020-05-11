11 Mayıs 2020, Pazartesi

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Son dakika: Voleybolda ligler tescil edildi

Ve ligler tescil edildi!
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Güncelleme Tarihi: 11.05.2020 Giriş Tarihi: 11.05.2020

Türkiye Federasyonu, ligler hakkında kararını verdi. Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, liglerin tescil edildiğini açıkladı.

Voleybolda corona virüsü (koronavirüs) gelişmesi... Türkiye Federasyonu, aldığı kararla Erkek ve Kadınlar Ligi'nde kalan maçların oynanmayacağını duyurdu.

TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, konu ile ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Ligi bu şekilde tescil ediyoruz. Voleybol Erkek ve Kadınlar Liglerinde kalan maçlar oynanmayacak. Küme düşme yok. Aşağıdan çıkacak 4 takımı da Efeler ve Sultanlar Ligi'ne alıyoruz."

Voleybolda yeni sezonun Eylül ayında başlaması öngörülüyor.

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