14 Mart 2020, Cumartesi

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2021 Afrika Uluslar Kupası elemeleri ve CONCACAF organizasyonları koronavirüs nedeniyle ertelendi

İki büyük federasyondan erteleme kararı
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Güncelleme Tarihi: 14.03.2020 Giriş Tarihi: 14.03.2020

eleme müsabakaları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelendi. Kuzey, ve Karayipler da (), koronavirüs nedeniyle 1 ay boyunca bütün organizasyonlarını askıya aldı.

Afrika Futbol Konfederasyonundan (CAF) yapılan açıklamada, koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında eleme müsabakalarının bir sonraki duyuruya kadar ertelenmesine karar verildiği belirtildi.

Elemelerde üçüncü ve dördüncü hafta müsabakaları, 25-31 Mart tarihlerinde yapılacaktı. Yeni maç takviminin ilerleyen günlerde açıklanacağı kaydedildi.

CONCACAF ORGANİZASYONLARI DA ERTELENDİ

'ın internet sitesinden yapılan açıklamada, ülkeler arasındaki seyahat kısıtlamaları ve halk sağlığının olumsuz etkilenmemesi için bütün organizasyonların 30 gün boyunca iptal edildiği duyuruldu.

Açıklamada, iptal edilen organizasyonların geleceği ile alakalı kararların ilerleyen günlerde verileceği belirtildi.

Cristiano Ronaldo'dan koronavirüs sözleri haberin devamı


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