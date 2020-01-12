12 Ocak 2020, Pazar

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Türkiye - Almanya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte dev finale dair tüm bilgiler!

'Filenin Sultanları' olimpiyat vizesi peşinde!
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Giriş Tarihi: 12.01.2020

'da devam eden 2020 Tokyo Olimpiyatları Avrupa Kıta Elemeleri'nde mücadele eden A Milli Kadın Takımımız, yarı finalde Polonya'yı 3-2 yenerek vizesini kazanmıştı. '' turnuvanın ilk maçında 3-1 mağlup olduğu ile karşılaşacak. Maçı kazanması durumunda Millilerimiz, böylelikle hem rövanşı alacak hem de olimpiyat vizesi kazanacak. Peki Türkiye-Almanya kadın voleybol maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak? Tüm detaylar haberimizde...

2020 Tokyo Olimpiyatları Avrupa Elemeleri'nde A Milli Kadın Takımımız, son olarak yarı finalde karşılaştığı ve büyük heyecana sahne olan mücadelede Polonya'yı 3-2 mağlup ederek finale yükseldi.

Finaldeki rakibimiz ise grupta 3-1 mağlup olduğumuz ... Son Avrupa ikinci , hem Almanya'dan rövanşı hem de Olimpiyat vizesini almak için sahneye çıkacak.

TÜRKİYE-ALMANYA VOLEYBOL MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Türkiye'nin, 'da Almanya ile yapacağı maçı TSİ 19.30'da oynanacak. Zorlu karşılaşma Türkiye Voleybol Federasyonu'ndan paylaşılan bilgilere göre Kanal D ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Ay-yıldızlı ekip maçı kazanması halinde Tokyo biletini cebine koyacak.

MERYEM BOZ DAMGASI!

Filenin Sultanları Polonya karşısında maçı uzatmalara götüren milli voleybolcularda ön plana çıkan isim 36 sayı atarak karşılaşmanın en skorer oyuncu olan oldu. Final maçında da milli sporcudan beklenti büyük...

GUIDETTI: HER TOP İÇİN SAVAŞTIK

Polonya'yı 3-2 mağlup ederek adını finale yazdıran A Milli Kadın Voleybol Takımımızda başantrenör , galibiyeti şu sözlerle değerlendirdi:

Böyle bir durumda sadece anın tadını çıkarmaya ve her şeyi oyuncularıma bırakmaya çalışıyorum. Kazanalım veya kaybedelim, tüm oyuncularım sahada olağanüstü bir mücadele örneği sergiledi. Her top için savaştık ve asla pes etmedik.

EDA ERDEM: BİZİ YALNIZ BIRAKMASINLAR

Takım kaptanı Dündar ise "Çok zorlu bir karşılaşmaydı. Oldukça karmaşık duygular yaşadığımız, hissettiğimiz 5 setlik bir maç oldu. Sonunda kazanan taraf biz olduk. Çok mutlu ve gururluyuz. 4. ve 5. sette maçı kazanacağımıza inanıyorduk. Takım arkadaşlarımı kutluyorum. Bu maçı hemen unutup, Almanya maçına odaklanmalıyız. O maçı da kazanıp Tokyo biletini almak istiyoruz. Bizi destekleyen taraftarlarımızı da teşekkür ediyorum. Ankara'da evimizde gibiydik. Lütfen bizi bu maçta da yalnız bırakmasınlar" ifadelerini kullandı.

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