Almanya - Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda? İşte tüm bilgiler...

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Hollanda'da başlayacak 2020 CEV Tokyo Olimpiyat Oyunları Avrupa Kıta Elemeleri'nde bugün sahne alacak. Avrupa ikincisi olan Milli Takım'ımız Almanya ile karşılaşacak.

ALMANYA - TÜRKİYE MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Türkiye saati ile 15.00'te başlayacak olan karşılaşma Sport Smart (D Smart 77. kanal) ekranlarıncan canlı yayınlanacak. 'Filenin Sultanları' ilk kez 2012 yılında olimpiyatlara katılmaya hak kazanmıştı.

Grupta ilk iki sırayı alacak takımlar bir üst tura yükselecek.

A Milli Kadın Voleybol Takımımızın kadrosu:

Naz Aydemir Akyol ,Cansu Özbay, Meryem Boz, Ebrar Karakurt, Hande Baladın, Meliha İsmailoğlu, Şeyma Ercan, Tuğba Şenoğlu, Fatma Yıldırım, Eda Erdem Dündar, Zehra Güneş, Aslı Kalaç, Simge Aköz, Ayça Aykaç

Başantrenör: Giovanni Guidetti