07 Ocak 2020, Salı

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Almanya - Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda? İşte tüm bilgiler...

Almanya - Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda? İşte tüm bilgiler...
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Giriş Tarihi: 07.01.2020

A Milli Milli Takımı, Olimpiyat Elemeleri için , Hırvatistan ve ile birlikte B Grubu'nda yer alıyor. 2020 CEV 'ne katılmak için bugün ilk maçına çıkacak olan '' Almanya ile karşılaşacak. Peki Almanya- maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak? Hangi kanalda yayınlanacak? İşte millilerimize dair tüm bilgiler...

A Milli Takımı, 'da başlayacak 2020 CEV 'nde bugün sahne alacak. Avrupa ikincisi olan 'ımız ile karşılaşacak.

ALMANYA - TÜRKİYE MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

saati ile 15.00'te başlayacak olan karşılaşma Sport Smart (D Smart 77. kanal) ekranlarıncan canlı yayınlanacak. '' ilk kez 2012 yılında olimpiyatlara katılmaya hak kazanmıştı.

Grupta ilk iki sırayı alacak takımlar bir üst tura yükselecek.

A Milli Kadın Voleybol Takımımızın kadrosu:

,Cansu Özbay, , Ebrar Karakurt, Hande Baladın, Meliha İsmailoğlu, Şeyma Ercan, Tuğba Şenoğlu, Fatma Yıldırım, Dündar, Zehra Güneş, Aslı Kalaç, Simge Aköz, Ayça Aykaç

Başantrenör: Giovanni Guidetti

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