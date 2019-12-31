CANLI l Milli Piyango 2020 yılbaşı çekilişinde kaç milyon dağıtılacak? Milli Piyango (MPİ) yılbaşı çekilişi saat kaçta? Milli Piyango (MPİ 2020 yılbaşı çekilişi sonuçları

2020 Milli Piyango yılbaşı çekilişine saatler kaldı. 31 Aralık Salı günü (bugün) yapılacak Milli Piyango yılbaşı çekilişiyle 80 milyon TL'lik büyük ikramiye dağıtılacak. Biletlerini alan vatandaşlar ise anlık olarak "2020 Milli Piyango 2020 Milli Piyango çekilişinde kaç milyon dağıtılacak?", Milli Piyango (MPİ) yılbaşı çekilişi saat kaçta?", "Milli Piyango sorgulama" ve Milli Piyango (MPİ) yılbaşı 2020 çekilişi sonuçları" aramalarına başladı. Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi saat kaçta başlayacak? Milli Piyango sonuçları ne zaman ve saat kaçta açıklanacak? Milli piyango çekilişini Aspor.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.

2020 Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi için heyecanlı bekleyiş başladı. Çeyrek, yarım ve tam bilet alan vatandaşlar, Milli Piyango yılbaşı çekilişinin yapılacağı saati beklerken, arama motorlarında "2020 Milli Piyango 2020 Milli Piyango çekilişinde kaç milyon dağıtılacak?", Milli Piyango (MPİ) yılbaşı çekilişi saat kaçta?", "Milli Piyango çekilişinde ne kadar para dağıtılacak?" "2020 Milli Piyango yılbaşı çekilişi ne zaman?" gibi soruları gibi aratmaya başladılar. Peki, Milli Piyango yılbaşı çekilişi saat kaçta başlayacak? 2020 Milli Piyango yılbaşı çekilişi ile ilgili tüm bilgileri aspor.com.tr'den öğrenebilirsiniz...

2020 Milli Piyango yılbaşı çekilişi ne zaman yapılacak?

80 milyon TL'lik ikramiye için 2020 Milli Piyango yılbaşı çekilişi 31 Aralık Salı günü (bugün) saat 15.00'te başladı. 80 milyon liralık büyük ikramiye ile 8 milyon lira ve 2 amorti numaralarının çekilişi ise 20.00-21.00 saatlerinde gerçekleştirilecek? Milli Piyango İdaresi'nden yapılan açıklamada basın mensuplarının saat 15.00'ten itibaren Milli Piyango yılbaşı çekilişine katılarak ses ve görüntü alabileceği belirtildi.

Milli Piyango yılbaşı çekilişinde kaç milyon dağıtılacak?

Saat 15.00'te başlayan Milli Piyango yılbaşı çekilişinde en büyük 80 milyon lira, en küçüğü ise 80 lira olmak üzere toplam 2 milyon 950 bin 905 adet ikramiye dağıtılacak.

Milli Piyango yılbaşı çekilişi sorgulama ekranı ne zaman açılacak?

Milli Piyango İdaresi, 2020 Milli Piyango yılbaşı çekilişinin tamamlanmasının ardından verileri 2-3 saat sürecek bir işlemin ardından elektronik ortama aktaracak. 21.00'de bitecek Milli Piyango yılbaşı çekilişi sorgulama ekranının 00.00'a kadar açıklanması bekleniyor.

YILBAŞI MESAJLARI

İnternet kullanıcıları, 2019'un son saatlerinde arama motorlarında "Yılbaşı mesajları komik", "Yılbaşı mesajları kurumsal", yılbaşı mesajları sevgiliye", "yılbaşı mesajları resimli 2019" ve "yılbaşı mesajları 2020" gibi cümleleri aratmaya başladılar. İşte en popüler yılbaşı mesajları:

Bir yıl daha bitiyor acısıyla, tatlısıyla, üzüntüsü ve neşesiyle. Yeni yıl yeni umutlar,yeni mutluluklar, yeni heyecanlar, yeni başarılar sağlık neşe getirsin Gerçekleşmesini istediğiniz ne varsa hepsinin olması dileğiyle.

- Yeni yılın en güzel müjdeler, en güzel mektuplarla kapınızı çalması ve yeni yılı tüm dünyaya ümit saçan gülücüklerle karşılamanız dileğiyle

- Nerede yaşam varsa; orada umut vardır, sevgi de vardır, hayal de vardır. Hoş gel 2020

- Yılın son gününe küçük bir not: Bugün canını acıtan her şey, yarın gülümsemene dönüşecek.Tıpkı gecenin sabrederek,gündüz olması gibi...

- "Karanlıktan korkan çocuğu kolaylıkla hoş görebiliriz.

Yaşamdaki asıl trajedi,

Yetişkinlerin aydınlıktan korkmasıdır..." Aydınlık günlere...

Mutlu Yıllar

- Geleceği oluşturacak her yeni günün bir öncekinden daha güzel, isteklerinize uygun ve sizi daha da mutlu etmesi dileğiyle. Yeni yılınız kutlu olsun.

- Hüzünler, sıkıntılar 2019 da kalsa, Umutlar, hayaller 2020'de gerçek olsa... Mutlu Yıllar