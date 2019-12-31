2020 Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları

2020 Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi için heyecan sürüyor. Milli Piyango bileti alan vatandaşlar en çok çıkan sayılar ve büyük ikramiyelerin en çok çıktığı iller merak ediyor. 80 milyon liranın hayalini kuran vatandaşlar, şanslarını artırmak için büyük ikramiyenin daha önce isabet ettiği piyango biletinin alındığı bayilerden satın almaya çalışıyor. İşte son 5 yılda en çok çıkan numaralar… Detaylar Aspor.com.tr'de...

2020 Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi için sayılı saatler kaldı. Çeyrek, yarım ve tam biletlerini satın alan vatandaşların yanı sıra henüz bilet teminini gerçekleştirmemiş olanlar büyük ikramiye tutarının yanı sıra Milli Piyango'da en çok çıkan sayılar neler? Sorusunun yanıtını merak ediyor. Şu ana kadar tutulan istatistiklere göre Milli Piyango konusunda en şanslı il ise İstanbul. İşte Milli Piyango'da en çok çıkan rakamlar…

MİLLİ PİYANGO'DA EN ÇOK ÇIKAN RAKAMLAR

3 rakamı 3 kez çıktı

2 rakamı 10 kez çıktı

1 rakamı 9 kez çıktı

7 rakamı 8 kez çıktı

4 rakamı 7 kez çıktı

5 rakamı 7 kez çıktı

6 rakamı 6 kez çıktı

Milli piyango yılbaşı çekilişlerinde en az çıkan rakamlar ise 4 kez çıkan "0" ve "9" oldu.

MİLLİ PİYANGO 2020 YILBAŞI ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?

MİLLİ PİYANGO BİLET SORGULAMA SAYFASI ASPOR'DA

Çekilişlerde tespit edilen talihli rakamlar anlık olarak Aspor.com.tr'nin 2020 yılbaşı özel çekilişi bilet sorgulama sayfasında olacak.