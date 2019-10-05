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Kim Milyoner Olmak İster | CANLI
Güncelleme Tarihi: 05.10.2019 Giriş Tarihi: 05.10.2019
5 Ekim Kim Milyoner Olmak İster ATV ekranlarında izleyicisiyle buluşuyor. Türkiye’nin en çok kazandıran bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster'in yeni sezon açılışında büyük heyecan yaşanıyor. Üniversite öğrencisi Arda Ayten 1 milyon TL’lik soruyu cevaplayacak. Programın yeni sunucusu ise ünlü oyuncu Kenan İmirzalıoğlu...
Yeni sezonuyla ekranlara bomba gibi dönen Kim Milyoner Olmak İster'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Üniversite öğrencisi Arda Ayten'in 1 milyon TL'lik soruyu açtıracağı Kim Milyoner Olmak İster büyük heyecana sahne olacak! Hem bilgilendiren hem kazandıran yarışmayı bu sezon başarılı oyuncu Kenan İmirzalıoğlu sunuyor.
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