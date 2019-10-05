05 Ekim 2019, Cumartesi

DİĞER SPORLAR

Kim Milyoner Olmak İster | CANLI

Kim Milyoner Olmak İster | CANLI
DİĞER SPORLAR
Güncelleme Tarihi: 05.10.2019 Giriş Tarihi: 05.10.2019

5 Ekim Kim Olmak ekranlarında izleyicisiyle buluşuyor. ’nin en çok kazandıran bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster'in açılışında büyük heyecan yaşanıyor. Üniversite öğrencisi 1 milyon TL’lik soruyu cevaplayacak. Programın yeni sunucusu ise ünlü oyuncu ...

Yeni sezonuyla ekranlara bomba gibi dönen Kim Olmak 'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Üniversite öğrencisi 'in 1 milyon TL'lik soruyu açtıracağı Kim Milyoner Olmak İster büyük heyecana sahne olacak! Hem bilgilendiren hem kazandıran yarışmayı bu sezon başarılı oyuncu sunuyor.

ATV CANLI YAYIN

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