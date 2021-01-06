06 Ocak 2021, Çarşamba

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Denizlispor Kayserispor maçı CANLI

Denizlispor - Kayserispor | CANLI
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Güncelleme Tarihi: 06.01.2021 Giriş Tarihi: 06.01.2021

'in 17. haftasında Denizlispor ile karşı karşıya geliyor. Denizlispor - Kayserispor maçının canlı anlatımını haberimizde bulabilirsiniz.

'de heyecan devam ediyor. 17. hafta mücadelesinde Denizlispor ile kozlarını paylaşıyor. Denizlispor - Kayserispor maçının canlı anlatımı aspor.com.tr'de...

DENİZLİSPOR - KAYSERİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Saat 13:30'da başlayan Denizlispor - Kayserispor maçı beIN Sports 2'den canlı yayınlanıyor.

DENİZLİSPOR - KAYSERİSPOR İLK 11'LER

Denizlispor: , , , , , , Recep, Özer, , , Rodallega

Kayserispor: , , Kolovetsios, Sapunaru, Kvrzic, Ackah, Campanharo, , , , Alibec

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