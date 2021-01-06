Süper Lig'in 17. haftasında Denizlispor ile Kayserispor karşı karşıya geliyor. Denizlispor - Kayserispor maçının canlı anlatımını haberimizde bulabilirsiniz.

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 17. hafta mücadelesinde Denizlispor ile Kayserispor kozlarını paylaşıyor. Denizlispor - Kayserispor maçının canlı anlatımı aspor.com.tr'de...

DENİZLİSPOR - KAYSERİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Saat 13:30'da başlayan Denizlispor - Kayserispor maçı beIN Sports 2'den canlı yayınlanıyor.

DENİZLİSPOR - KAYSERİSPOR İLK 11'LER

Denizlispor: Pantilimon, Lopes, Leismann, Muhammet, Bergdich, Bakalorz, Recep, Özer, Sagal, Mesanovic, Rodallega

Kayserispor: Doğan, Aziz, Kolovetsios, Sapunaru, Kvrzic, Ackah, Campanharo, Avramovski, Lennon, Henrique, Alibec

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