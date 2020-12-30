30 Aralık 2020, Çarşamba

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Denizlispor'da Ismail Aissati ile yollar ayrıldı

Denizlispor'da flaş ayrılık!
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Güncelleme Tarihi: 30.12.2020 Giriş Tarihi: 30.12.2020

ekiplerinden Denizlispor ile yollarını ayırdı.

'de ilk yarının tamamlanmasına az bir süre kala transfer çalışmaları da hız kazanmış durumda. Kadroya katılacak isimler kadar, gönderilecek oyuncular da belli olmaya başlarken, flaş bir ayrılık yaşandı.

BeIN Sports'un haberine göre, Yukatel Denizlispor, 32 yaşındaki Hollandalı orta saha oyuncusu ile yollarını ayırdı. Tecrübeli oyuncu Türkiye'de daha önce Antalyaspor, Alanyaspor ve Balıkesirspor formaları giymiş, 2018 yılında 60 bin Euro bonservis bedeliyle Denizlispor'a imza atmıştı.


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