Süper Lig'in 15. haftasında Denizlispor ile Ankaragücü karşı karşıya geliyor. Denizlispor - Ankaragücü maçının canlı anlatımını haberimizde bulabilirsiniz.

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 15. hafta mücadelesinde Denizlispor ile Ankaragücü kozlarını paylaşıyor. Denizlispor - Ankaragücü maçının canlı anlatımı aspor.com.tr'de...

DENİZLİSPOR - ANKARAGÜCÜ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Saat 16:00'da başlayan Denizlispor - Ankaragücü maçı beIN Sports 2'den canlı yayınlanıyor.

DENİZLİSPOR - ANKARAGÜCÜ İLK 11'LER

Denizlispor: Hüseyin, Lopes, Bergdich, Mustafa, Özer, Fabiano, Varela, Aissati, Bakalorz, Murawski, Rodallega

Ankaragücü: Friedrich, Kitsiou, Atakan, Sarlija, Pinto, Voca, Lukasik, Lobjanidze, Endri, Paintsil, Bolingi

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