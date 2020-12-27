27 Aralık 2020, Pazar

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Denizlispor Ankaragücü maçı CANLI

Denizlispor - Ankaragücü | CANLI
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Güncelleme Tarihi: 27.12.2020 Giriş Tarihi: 27.12.2020

'in 15. haftasında ile karşı karşıya geliyor. Denizlispor - Ankaragücü maçının canlı anlatımını haberimizde bulabilirsiniz.

'de heyecan devam ediyor. 15. hafta mücadelesinde ile kozlarını paylaşıyor. Denizlispor - Ankaragücü maçının canlı anlatımı aspor.com.tr'de...

DENİZLİSPOR - ANKARAGÜCÜ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Saat 16:00'da başlayan Denizlispor - Ankaragücü maçı beIN Sports 2'den canlı yayınlanıyor.

DENİZLİSPOR - ANKARAGÜCÜ İLK 11'LER

Denizlispor: Hüseyin, Lopes, Bergdich, Mustafa, Özer, Fabiano, Varela, Aissati, Bakalorz, Murawski, Rodallega

Ankaragücü: Friedrich, Kitsiou, Atakan, Sarlija, Pinto, Voca, Lukasik, Lobjanidze, Endri, Paintsil, Bolingi

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